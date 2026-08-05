Una acusación de chantaje y la exigencia de pagos millonarios tienen a Infantino contra las cuerdas en la FIFA

Gianni Infantino pierde piso en su objetivo de ser reelegido como presidente de la FIFA, y en este marco, se ha dado a conocer una “medida desesperada” respecto al Mundial 2030.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, suma y suma problemas. En las últimas semanas ha enfrentado duras críticas por parte de las confederaciones tras su fallido proyecto de “vender” el Mundial” y su posible reelección cada vez pierde más piso.

De hecho, en las últimas horas convocó a una reunión “de emergencia” para tratar la crisis del organismo a raíz de los cuestionamientos recibidos.

Ahora, por si fuera poco, Infantino fue acusado de “chantaje” por parte del presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, quien aseguró que no apoyará su reelección frente a la FIFA.

“Durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación“, afirmó Al Hussein en su cuenta de X, donde además enumeró los obstáculos que enfrentó su asociación durante el último Mundial.

Después de ser instado a apoyar a Infantino en un nuevo mandato, el directivo afirmó que su país defiende “valores éticos”. Por ello, expresó que “no lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder”.

La reunión de emergencia de la FIFA en Marruecos

De acuerdo con el diario británico The Times, el directivo habría aprovechado esta reunión de control de daños para ofrecer a Marruecos ser la sede de la final del próximo Mundial, que organiza conjuntamente con España y Portugal, a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

Tras siete horas de reunión, Infantino abandonó el lugar sin hacer declaraciones ante la prensa. No obstante, fuentes de la FIFA desmintieron que en el encuentro se haya hecho una promesa de este estilo, ya que es una decisión que se tomará “a su debido tiempo”.

Los millonarios pagos que exigen las sedes del Mundial 2026

Otra de las polémicas que enfrenta la FIFA e Infantino tiene que ver con que las 11 sedes estadounidenses del Mundial 2026 están exigiendo el pago de un millón de dólares que había prometido el organismo para financiar proyectos posteriores una vez finalizado el torneo.

En concreto, se trata de Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York-Nueva Jersey, Miami y Boston.

Según la versión de los miembros de los comités organizadores la promesa fue hecha de forma verbal por ejecutivos de la alta dirección de la FIFA. Esta proposición se reiteró a las ciudades en reuniones y aún no se cumple.

Bajo este contexto, las ciudades han solicitado al personal del organismo internacional la información actualizada sobre los pagos. Para determinar el destino de los fondos, las mismas ciudades están elaborando informes financieros para sus jurisdicciones y autoridades, pero todavía no tienen certeza respecto a si deben incluir dichos pagos en sus balances.

Ante esto, ejecutivos de las ciudades anfitrionas han declarado que les resultaba difícil comprender cómo la FIFA, una organización que obtuvo ingresos superiores a los 15 mil millones de dólares en el ciclo que va entre 2023 y 2026, podía demorar o mostrarse evasiva respecto a estos pagos relativamente pequeños a las ciudades que subvencionaron su torneo.

Lo anterior, considerando que el presupuesto operativo de la FIFA para el certamen bordeaba los 2.700 millones de dólares, muy lejos de lo que las metrópolis piden para asegurar el legado después de la Copa del Mundo.