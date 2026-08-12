Coquimbo Unido vs Platense por Copa Libertadores: todo lo que debes saber del crucial duelo de octavos de final

Coquimbo Unido salta a la cancha con el objetivo de sacar un buen resultado de cara a la vuelta, la cual se jugará la próxima semana en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido choca ante Platense este miércoles en Copa Libertadores, con la ilusión de dar el primer golpe en los octavos de final del certamen.

El conjunto pirata debe afrontar la ida como visitante para cerrar la llave de local, luego de haberse quedado con el liderato del Grupo B.

El comienzo del segundo semestre ha sido irregular para los Aurinegros, ya que en los últimos cinco partidos de la Liga de Primera han logrado solo una victoria y se sitúan a 20 unidades del puntero Colo Colo. Recientemente, obtuvo un empate agónico ante Deportes La Serena, su clásico rival.

A qué hora, dónde ver y las formaciones de Coquimbo Unido y Platense para el choque por octavos de Copa Libertadores

El crucial duelo se jugará este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Vicente López, Argentina. Este duelo se podrá ver por TV mediante ESPN, mientras que por streaming estará disponible en Disney+.

En este marco, el DT de Coquimbo, Hernán Caputto, prepara una formación con: Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía en el mediocampo; Guido Vadalá, Cristián Zavala y Nicolás Johansen en la delantera.

Por su parte, Platense no llega de la mejor forma a este encuentro, ya que recientemente cambiaron de entrenador. Walter Zunino dejó el cargo tras malos resultados en el torneo local, y en su lugar, asumió Martín Palermo, quien debutó el pasado fin de semana con una victoria sobre Independiente.

El Calamar saldría con este once a enfrentar a cuadro chileno: Juan Cozzani en el arco; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva en defensa; Franco Zapiola, Guido Mainero, Martín Barrios en el medio; Leonardo Heredia, Gastón Togni y Juan Gauto en la ofensiva.