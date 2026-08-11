Cómo ver los partidos de Alexis Sánchez en CF Montreal y cuándo juega contra el Inter Miami de Lionel Messi

Alexis Sánchez iniciará un nuevo desafío en la MLS, donde se acerca uno de los partidos más atractivos de su nueva etapa.

Alexis Sánchez fue oficializado en el CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), cuyos partidos se podrán seguir a través de la plataforma de Apple TV durante toda la temporada 2026.

A partir de este año se realizaron cambios respecto al sistema para acceder a la liga del país norteamericano, ya que el MLS Season Pass dejó de funcionar como una suscripción independiente y todos los duelos fueron incluidos en la suscripción normal de Apple TV, sin costo adicional.

En Chile, la suscripción a Apple TV cuesta $4.990 al mes y puedes acceder a siete días de prueba gratuita. Además de la MLS, en la plataforma se transmiten los duelos válidos por la Leagues Cup, Campeones Cup, el MLS All-Star Game y los playoffs de la MLS Cup.

Alexis Sánchez vs Lionel Messi: uno de los partidos más destacados de la MLS

Alexis Sánchez debe ponerse a punto físicamente para comenzar a ser tenido en cuenta en el conjunto canadiense. En este marco, el chileno ya pone su mirada en uno de los partidos más atractivos en su nueva etapa futbolística: Montreal vs Inter Miami de Lionel Messi.

Este enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 29 de agosto a las 19:30 horas de Chile en Miami Freedom Park. El astro argentino no será la única figura que esté en cancha por el Inter, ya que dentro del plantel también destacan Casemiro, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, entre otros.