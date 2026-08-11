Preso por vender humo: periodista fue detenido por anunciar falso fichaje en Turquía

Un periodista turco dio por hecho el fichaje de Musiala a uno de los clubes más poderosos de la Superliga, lo cual derivó en su detención por parte de las autoridades policiales.

Durante las últimas horas, un hecho dio la vuelta al mundo, el cual tiene que ver con el periodista deportivo de Turquía, Burhan Can Terzi, quien fue detenido por la policía de su país tras publicar información falsa sobre el supuesto fichaje del alemán Jamal Musiala en uno de los clubes más grandes de la Superliga.

La Fiscalía General de Bakırköy (Estambul) abrió una investigación contra el profesional por la “presunta difusión pública de información engañosa”, después de confirmar la llegada del atacante de Alemania al Galatasaray.

Tras la difusión de esta noticia, el club turco salió rápidamente a desmentir el presunto acuerdo con Musiala. No obstante, el periodista mantuvo su postura y continuó entregando detalles de las negociaciones.

Debido a la reiteración de la información que el Galatasaray ya había negado, las autoridades tomaron cartas sobre el asunto y procedieron a concretar la detención de Terzi este lunes.

Posteriormente, funcionarios policiales trasladaron al periodista a una comisaría para tomarle declaración y fue liberado horas después.

En este marco, Terzi afirmó que Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club Westerlo, quien le habría dado la información sobre el presunto fichaje.