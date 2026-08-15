Yasmani Acosta responde al PNL por propuesta de cerrar el Ministerio del Deporte: “¿Seguimos pensando que es un pasatiempo?”

El medallista olímpico cuestionó duramente la propuesta de los libertarios y aseveró que “el deporte es una herramienta para cambiar Chile”.

El medallista olímpico de París 2024, Yasmani Acosta, rechazó la idea de eliminar el Ministerio del Deporte planteada por el Partido Nacional Libertario (PNL). El luchador defendió el valor de la actividad física como una herramienta clave para combatir la delincuencia y transformar la vida de miles de jóvenes.

Por medio de una publicación de Instagram, el deportista comenzó planteando: “¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?“.

Siguiendo en esa línea, el luchador grecorromano sostuvo que el deporte es “trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro”, y enfatizó en el esfuerzo que realizan los atletas durante sus carreras.

“Hay algo mucho más importante que una medalla: EL DEPORTE CAMBIA VIDAS”, añadió.

En este marco, manifestó que también esta impulsando un proyecto que tiene el objetivo de crear escuelas de talento deportivo para niños y jóvenes vulnerables.

“Quiero que un niño que hoy está en riesgo de terminar en la calle pueda encontrar un gimnasio, un tatami, una pista o una piscina. Que encuentre disciplina, amigos, sueños y una oportunidad de construir un futuro distinto”, expuso.

El medallista de plata en París 2024 comentó que una eventual obtención de más medallas sería solo una consecuencia. “La verdadera medalla será sacar a miles de niños de los malos caminos y demostrarles que su origen no determina su futuro”, sostuvo.

Yasmani Acosta realizó este descargo a raíz de la propuesta que levantó el PNL, la cual tiene que ver con eliminar el Ministerio del Deporte.

“Cerremos el Ministerio del Deporte, porque no nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte”, afirmó el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa.

En respuesta a ello, Acosta aseveró que “invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”.

“EL DEPORTE NO ES UN PASATIEMPO. EL DEPORTE ES UNA HERRAMIENTA PARA CAMBIAR CHILE”, concluyó el medallista olímpico