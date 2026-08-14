Santiago 2023: el escenario que enfrenta a Natalia Duco y Francisco Riveros en Contraloría

Francisco Riveros fue gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, por lo que ven con recelo que un integrante de un estamento en revisión llegue al Ministerio del Deporte.

AGENCIA UNO

Natalia Duco concretó este viernes su salida del Ministerio del Deporte, tras verse involucrada en una serie de polémicas, siendo reemplazado en el cargo por Francisco Riveros, quien tuvo pasos por la Corporación Santiago 2023, instancia a cargo de los Juegos Panamericanos.

Esto fue uno de los motivos de la visita de Natalia Duco, horas antes de dejar de ser ministra, a Contraloría, para entregar una serie de antecedentes respecto a irregularidades financieras en el evento, según consignó radio Biobío.

Francisco Riveros fue gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la corporación, por lo que ven con recelo que un integrante de un estamento en revisión llegue al Ministerio del Deporte.

Con la llegada de José Antonio Kast al Gobierno, Riveros, de profesión abogado, se sumó como asesor sénior de Presidencia, además de integrar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

En este último estamento, revisó los movimientos del Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte durante el gobierno de Gabriel Boric, incluyendo Santiago 2023.

Esto no habría gustado entre los más cercanos a Natalia Duco, ya que fue removida tras su encuentro con Contraloría para dar cuenta de lo sucedido con la organización de los Juegos Panamericanos y fue reemplazada por un directivo de la corporación que está siendo auditada.

La auditoría surgió tras un pedido de la Comisión de Deportes de la Cámara de Deportes, que detectó obligaciones financieras por $10 mi millones, mientras que Contraloría ya había dado cuenta en 2023 de rendiciones sin aclarar y falta de control en recursos traspasados desde el Instituto Nacional del Deporte (IND).