Quién es Francisco Riveros, el nuevo ministro del Deporte tras la salida de Natalia Duco

Riveros es abogado de profesión y fue gerente de Palestino. Antes de asumir en el ministerio, se desempeñó como asesor del Segundo Piso de Kast.

Tras la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, en medio de una administración marcada por diferentes polémicas, el Gobierno del presidente José Antonio Kast decidió este viernes nombrar como nuevo ministro a Francisco Riveros Cantuarias.

Desde que asumió el poder la actual administración, son tres las ministras que han dejado el gabinete, cuyos cargos han sido asumidos por hombres, lo que ha hecho que el equipo ministerial sea cada vez menos paritario.

Quién es Francisco Riveros, el nuevo ministro del Deporte

Riveros es abogado de la Universidad Católica y cuenta con una larga trayectoria ligada al mundo deportivo. Fue gerente general de Palestino entre 2007 y 2009, y posteriormente se desempeñó como gerente jurídico y de asuntos corporativos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Antes de asumir como secretario de Estado, se desempeñó como asesor en el Segundo Piso y asumió proyectos prioritarios de La Moneda. Además, era el representante de la Presidencia en el comité del Plan Auditoría Total.

Respecto a la sucesora del subsecretario del Deporte, Andrés Otero, será Sofía Rengifo la que asumirá el cargo, quien anteriormente se ha desempeñado como directora del Instituto Nacional del Deporte (IND).