Milad apoya a Infantino en la FIFA pese a fallido proyecto y a la exclusión de Chile como sede en Mundial 2030

El presidente de la ANFP comprometió su apoyo al cuestionado líder de la FIFA de cara a su reelección.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, comprometió su completo respaldo a la gestión del timonel de la FIFA, Gianni Infantino, cuya posibilidad de reelección se ve cada vez más compleja.

El suizo-italiano ha recibido duros cuestionamientos por su fallido proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), el cual buscaba “vender” los derechos del Mundial a inversores privados.

Pese al rechazo que ha provocado Infantino en diferentes confederaciones, como la UEFA, Concacaf y AFC, Milad confirmó a BiobíoChile: “Hoy le damos nuestro apoyo completo (a Infantino). Lo que pasó quedó en el pasado y fue nada más que una propuesta, que ya fue retirada”.

Qué dijo Pablo Milad sobre la exclusión de Chile de las sedes del Mundial 2030

En esa línea, aseveró que “Conmebol vota en bloque, siempre ha sido así“, considerando que Argentina, Venezuela y Ecuador ya habían oficializado sus apoyos.

Dicha decisión puede resultar llamativa, puesto que Chile sufrió un duro golpe de parte del ente rector, cuando fue excluido para ser sede del Mundial 2030, a pesar de que comandó la candidatura con Argentina, Uruguay y Paraguay.

Milad calificó esto como una “etapa superada”. En cuanto a la propuesta de ampliar a 64 selecciones para la Copa del Mundo de aquel año, el dirigente sostuvo que “más que nada, es una celebración histórica de esos 100 años de FIFA, que han hecho del Mundial hoy la competencia más importante del mundo a nivel deportivo“.