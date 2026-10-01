“Es serio y responsable”: Kast defiende recortes en programas de educación en Presupuesto 2027

Entre los principales afectados están los Liceos Bicentenarios y la descontinuación del emblemático programa Yo Elijo mi PC.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast sacó la voz para referirse a los recortes a diversos programas en la partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2027, entre las que destaca la reducción de recursos para Liceos Bicentenarios y la eliminación del financiamiento directo a Yo Elijo mi PC, que entregaba computadores a estudiantes de 7° básico.

Consultado sobre esta situación, el jefe de Estado evitó hacer mención directa a estos programas y defendió las prioridades del Gobierno en materia de recursos.

“Como lo señalé ayer (miércoles) en la cadena nacional, nuestro enfoque está puesto en seguridad, en el área social, en el área de la inversión. En el área social consideramos salud, educación, previsión”, declaró Kast.

El gobernante dejó en claro que desde su administración se han mantenido derechos sociales: “Se decía que no íbamos a respetar la PGU, está ahí. Se nos decía que no íbamos a respetar el tema de la gratuidad, está ahí”.

“Este es un presupuesto serio, responsable. Todo lo que se ha dicho de lo que nosotros íbamos a hacer y cómo íbamos a ponerle dificultades a temas pensiones, a temas de salud, no ha sido así”, reiteró el presidente Kast.

Liceos Bicentenarios y Yo Elijo mi PC: los principales afectados

Según detalló La Tercera, la partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2027 estará centrada en educación inicial y escolar, con recursos a jardines infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondos), los que son financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junaeb).

En tanto, los principales afectados por los recortes son el programa de Liceos Bicentenarios, implementados por el presidente Sebastián Piñera, lo que hará que no se sumen nuevos establecimientos a su red, ya que recibirá $2.930.867 millones menos.

A esto se suma el emblemático programa Yo Elijo mi PC, lanzado por la presidenta Michelle Bachelet en 2009, que verá cortado el financiamiento directo de $35 mil millones, quedando sin dinero.

En su última versión, los menores beneficiados recibieron un notebook Acer de 15 pulgadas, con 8 GB de RAM, 128 GB SSD, Windows 11 Pro y licencia de Office 2024, además de internet móvil por un año.

En materia de gratuidad universitaria, su presupuesto cae en 2,35%, aunque se mantienen los criterios de acceso y transferencia de recursos.

Respecto a las becas en educación superior, los recursos para la Beca de hijos de profesionales de la educación disminuye 5,91% y la Beca Vocación Profesor se desploman en 12%.