“¿Hay alguna explicación?”: alcaldes Sichel y Vodanovic cuestionan fin de Yo Elijo mi PC

Ambos jefes comunales manifestaron sus críticas a la medida incorporada en la partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2027.

INSTAGRAM.

Alcaldes del oficialismo y la oposición cuestionaron la decisión de eliminar el financiamiento directo a Yo Elijo mi PC en la partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2027, pese a los argumentos a favor expuestos por el presidente José Antonio Kast.

“Este es un presupuesto serio, responsable“, manifestó el jefe de Estado, quien evitó hacer mención directa a estos programas y defendió las prioridades del Gobierno en materia de recursos.

De acuerdo con lo dispuesto, el emblemático programa que lanzó la presidenta Michelle Bachelet en 2009 verá cortado su financiamiento directo de $35 mil millones, por lo que se quedará sin dinero.

Alcaldes critican fin del programa Yo Elijo mi PC

Al abordar el fin del programa Yo Elijo mi PC, los alcaldes de Ñuñoa y Maipú, Sebastián Sichel y Tomás Vodanovic, respectivamente, cuestionaron la medida con mensajes a través de sus respectivas cuentas en la red social X.

En su posteo, Sichel preguntó: “¿A quién se le puede ocurrir recortar un programa así de clave en la Junaeb? ¿Hay alguna explicación en el Ministerio de Educación?“.

“Se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la ecuación pública que la entrega de computadores“, añadió.

En la parte final de su mensaje, el alcalde de Ñuñoa realizó una petición directa a las autoridades: “Por favor, repongan los recursos!!!“.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodavovic, empleó la misma red social para cuestionar los recortes contemplados en el Presupuesto 2027.

Al reaccionar a un posteo que daba cuenta del fin del programa Yo Elijo mi PC, el jefe comunal apuntó que “dijeron que no habría recortes de beneficios sociales, pero la reforma no iba a salir gratis“.

En su publicación, Vodanovic también recalcó que “se descontinúan emblemáticas políticas públicas” y concluyó que “cuando se achica el Estado, sufren los que más lo necesitan“.