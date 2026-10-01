“Esto requiere mayor atención”: Kast reacciona a muerte de trabajador en mina Radomiro Tomic

El Mandatario lamentó la muerte de Waldo Castillo Barraza, trabajador de 49 años, y llamó a reforzar la prevención y la seguridad laboral.

El presidente José Antonio Kast lamentó este jueves la muerte de un trabajador en la División Radomiro Tomic de Codelco, en la Región de Antofagasta, y llamó a reforzar la atención sobre las condiciones de seguridad en las faenas mineras.

La víctima fue identificada como Waldo Castillo Barraza, de 49 años, quien se desempeñaba como mantenedor mecánico de la empresa Berliam, contratista que presta servicios a la estatal.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el accidente ocurrió cerca de las 08:50 horas mientras realizaba labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales.

Tras el hecho, Codelco suspendió las actividades en el área e inició una investigación para determinar las causas.

Al referirse al fallecimiento, Kast señaló que “esta muerte se suma al fallecimiento de otro minero hace pocos días en La Escondida y esto, claro, requiere mayor atención de todos, porque la minería es el sostén de la región y soporta también gran parte del país”.

En esa línea, el Mandatario sostuvo que “hay una demanda local, es decir, generamos tantos recursos y no tenemos las condiciones que debiéramos tener para la generación de recursos. Y eso también requiere siempre la mayor atención en cómo se realizan las faenas mineras y en actuar preventivamente”.

Asimismo, Kast afirmó que “las mineras en general tienen medidas de seguridad bastante altas, pero nunca hay que deja de trabajar en la seguridad laboral” y entregó sus “condolencias a la familia de Waldo Castillo Barraza, que es el minero fallecido hoy día en la mina Radomiro Tomic”.