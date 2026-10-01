Tren Santiago-Melipilla: Gobierno confirma fecha para licitar tramo soterrado hasta Estación Central

El proyecto busca mejorar la conectividad de las comunas de la zona poniente de Santiago, beneficiando a miles de pasajeros.

El Gobierno anunció que durante el segundo semestre de 2027 volverá a licitar las obras del tramo soterrado de tres kilómetros que permitirá extender el Tren Santiago-Melipilla hasta Estación Central, luego de que la anterior convocatoria fuera declarada desierta por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que la conectividad del proyecto está garantizada y sostuvo que el 90% de las obras se encuentra en ejecución.

Tren Santiago-Melipilla: Gobierno confirma fecha para volver a licitar tramo soterrado hasta Estación Central

“Volveremos a licitar durante el segundo semestre de 2027 los últimos tres kilómetros soterrados que permitirán completar la llegada hasta Estación Central. Este es un proyecto fundamental para la zona poniente de Santiago y nuestro compromiso es sacarlo adelante y completar su trazado”, afirmó.

El secretario de Estado también descartó que se haya perdido la inversión total contemplada para el proyecto. “Es incorrecto afirmar que la licitación de US$1.600 millones se cayó. Los 1.600 millones están en la calle, están en construcción, están en obra, están con trabajadores”, señaló.

El anuncio se realizó tras una reunión encabezada por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, con alcaldes y parlamentarios de las comunas involucradas, además del presidente de EFE, Jorge Claude.

La decisión de postergar el tramo soterrado había generado cuestionamientos, entre ellos los del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien manifestó su intención de realizar gestiones para revertir la medida.

En paralelo, las obras de los tramos Talagante-Cerrillos y Cerrillos-Melipilla continúan con sus fechas de entrega previstas para 2028 y 2029, respectivamente. Durante la primera etapa, el servicio conectará con la futura estación Lo Errázuriz de la Línea 6 del Metro, permitiendo a los pasajeros continuar sus viajes mediante la red de transporte público de Santiago.