EE.UU. destaca rol de Escudo de Las Américas en detención de fiscal que investiga a Cerimedo en Bolivia

La Casa Blanca acusó al fiscal general Roger Mariaca de supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que terminó con su detención por parte del gobierno de Rodrigo Paz.

Estados Unidos destacó el rol que jugó el Escudo de Las Américas en la detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien está a cargo de la investigación contra Fernando Cerimedo, detenido por intentar dar muerte a su ex pareja.

La detención de Mariaca se dio luego que la Casa Blanca lo acusara de supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que le valió que le cancelara la visa para entrar al país, situación que se replicó con autoridades y jueces de Perú, Colombia y Ecuador.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo de Las Américas, busca fortalecer”, precisó el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el fiscal general aseveró la sanción correspondía un acto “de injerencia y presión política” por las investigaciones que lideraba, siendo la más reconocida la que vincula a Fernando Cerimedo con el intento de asesinar a su ex pareja.

En tanto, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., apuntó al Escudo de Las Américas, al que Bolivia adhirió en marzo pasado, como parte fundamental en la detención de Roger Mariaca.

“La Administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”, precisó Marco Rubio.

El alto funcionario estadounidense destacó que “la semana pasada, en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas”.

“Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”, cerró Rubio.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, agradeció a Estados Unidos por sus aportes para concretar el arresto del fiscal general.

Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”, indicó el representante del gobierno de Rodrigo Paz.