La U Católica y Coquimbo van por los cuartos: la programación de la vuelta de octavos de Copa Libertadores

Tras empatar en sus duelos de ida, los clubes chilenos buscarán la clasificación en suelo nacional y seguir su lucha por la Gloria Eterna.

La U Católica y Coquimbo Unido vivirán una semana crucial en la Copa Libertadores, donde buscarán sellar su paso a los cuartos de final del certamen.

Los clubes chilenos sacaron buenos resultados en sus visitas a Argentina en la ida de los octavos. La UC igualó 1-1 ante Estudiantes, mientras que los Piratas hicieron lo propio frente a Platense en la última jugada del partido.

No obstante, el cuadro precordillerano deberá enfrentar un complejo problema: la ausencia de Fernando Zampedri, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

U Católica y Coquimbo quieren seguir en carrera: la programación de la vuelta de los octavos de Copa Libertadores

Todos los partidos se podrán ver en ESPN y en Disney+. Revisa los partidos que se jugarán esta semana.

Martes 18 de agosto:

Independiente Rivadavia vs Fluminense: 18:00 horas (0-0).

Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata: 20:30 horas (1-1).

Tolima vs Independiente del Valle: 20:30 horas (partido de ida, la vuelta será el 25 de agosto).

Miércoles 19 de agosto:

Coquimbo Unido vs Platense: 18:00 horas (1-1) .

. Cerro Porteño vs Palmeiras: 18:00 horas (1-1).

Flamengo vs Cruzeiro: 20:30 horas (1-1).

Jueves 20 de agosto: