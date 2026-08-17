Con dos estrellas del momento: España confirma equipo para visitar a Chile por Copa Davis

España ya tiene todo listo para enfrentar a Chile en septiembre, mientras que Massú aún debe definir al jugador que suplirá a Nicolás Jarry.

España dio a conocer su nómina para visitar a Chile por Copa Davis en el Parque Estadio Nacional de Santiago el próximo 19 y 20 de septiembre.

El actual 2° del mundo, Carlos Alcaraz, no estará presente en la serie que se jugará en nuestro país, pero sí lo estarán Rafael Jódar (11°) y Daniel Mérida (40°), quienes han causado sensación en la presente temporada.

Copa Davis: España ya oficializó su nómina, mientras que Chile define al reemplazante de Jarry

Además de ellos, el capitán español, David Ferrer, contará con Martín Landaluce (67°), Jaume Munar (46°) y Pedro Martínez (148°).

En la primera fase de la Copa Davis 2026 el conjunto europeo estuvo libre, mientras que el equipo capitaneado por Nicolás Massú se impuso de local sobre Serbia por 4-0.

Ferrer palpitó la serie y destacó que el cuadro nacional “tiene un muy buen jugador como es (Alejandro) Tabilo, que ya es top 40 y está haciendo muy buenos resultados. (Cristian) Garín, aunque este año no ha competido a su nivel siempre es peligroso, al igual que (Nicolás) Jarry o (Tomás) Barrios”.

A lo que agregó: “La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen”.

Rafael Jódar, quien tiene 19 años y ha chocado en varias ocasiones con Tabilo este año, hará su debut en Copa Davis. “Es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez”, expuso, mientras que su capitán enfatizó que “está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español”.

Por su parte, el equipo chileno tendrá como principal ausencia a Nicolás Jarry (768°), quien acumula varios meses sin jugar producto de una lesión en el codo.

De esta forma, el listado lo lideraría Alejandro Tabilo (29°), seguido por Cristian Garin (37°), Tomás Barrios (147°) y Matías Soto (262°).