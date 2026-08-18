Papelón en el Claro Arena: UC se despide de Copa Libertadores tras ser goleada por Estudiantes LP

El cuadro cruzado pagó caro a la poca ambición de la dirigencia para enfrentar una inmejorable ocasión para avanzar en Copa Libertadores.

AGENCIA UNO

La Universidad Católica se despidió sin pena ni gloria de la Copa Libertadores tras ser goleado a domicilio por 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena.

La UC desaprovechó una inmejorable ocasión para avanzar a los cuartos de final del certamen continental, ya que se enfrentaba a un rival que no destacaba por un gran nivel de juego, pero sacó provecho a las escasas ocasiones de gol que se generaron en el duelo.

Los cruzados pagaron caro la ausencia de su principal figura y goleador, Fernando Zampedri, ya que en los primeros 45 minutos solo tuvieron un remate a puerta, cortesía de Justo Giani.

Cuando parecía que los equipos se iban a las duchas en igualdad, Joaquín Correa apareció a la entrada del área local para poner el 1-0 con un remate rasante.

La esperanza de la UC se apagó rápidamente en el inicio del complemento, cuando el goleador pincharrata Guido Carrillo metió un certero cabezazo para anotar el 2-0.

A pesar de los intentos de Universidad Católica por acortar las cifras, no logró poner en aprietos a un tranquilo Fernando Muslera, que cuando fue requerido, respondió correctamente y sin mayor esfuerzo.

El 3-0 anotado por Carrillo puso la guinda de la torta para la farra de la UC en Copa Libertadores, ya que no aprovechó la para mundialista para sumar refuerzos y enfrentar de mejor manera a un rival que era accesible en el papel y en la cancha.

Ahora la esperanza chilena en Copa Libertadores está en manos de Coquimbo Unido, que por nivel de juego, ilusiona con un paso a cuartos de final. Algo que la UC y sus dirigentes no supieron capitalizar.