Arturo Vidal dispara contra Borghi y manifiesta desagrado cuando le mencionan a Barticciotto

Por otro lado, Arturo Vidal entregó detalles sobre cómo es su relación con el arquero caboverdiano, Vozinha.

Como es habitual después de cada fecha, Arturo Vidal realizó una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube para analizar lo ocurrido en el último partido de Colo Colo, que en este caso, fue el Superclásico ante la U.

Fiel a su estilo, el King no se guardó nada, cuestionó el penal en contra que cobró el árbitro Juan Lara y también realizó una autocrítica por uno de sus errores defensivos que casi terminó en gol de los azules.

En este marco, también tuvo palabras para Claudio Borghi, su exentrenador en Colo Colo y La Roja, quien actualmente es comentarista de TNT Sports.

Mientras veía el compacto del encuentro, al volante no le gustó la interpretación que hizo el Bichi sobre el remate que terminó en el penal.

“Mira lo que dice Borghi… este es anticolocolino, hay que decirlo. Llevaba buena dirección (el derechazo de Reinhart). ¿Cómo va a llevar buena dirección eso? Ahí mismo se ve que es hombro“, expresó.

Durante la transmisión hubo otra situación que generó sorpresa en sus seguidores. En un momento, le pidieron al mediocampista mandar un saludo a la “filial Marcelo Pablo Barticciotto”. Sin embargo, el King manifestó su incomodidad, se quedó brevemente en silencio y luego lanzó: “No, no quiero. No…ya he. No me gusta ese nombre”.

Lo anterior provocó una ola de comentarios, donde una gran parte de los usuarios cuestionaron la actitud del volante, considerando que Barticciotto es uno de los mayores ídolos de la institución.

Arturo Vidal detalló cómo es su relación con Vozinha

Por otro lado, Vidal se refirió a su relación con el arquero Vozinha, quien se espera que debute este miércoles por Copa Chile ante Unión Española. “Le pregunto cómo se siente, no me saco fotos para vender humo. Es una relación grata. Nos vamos tras los entrenamientos al sauna con cinco jugadores más. Ahí conversamos harto”, comenzó diciendo.

“Ya tiene casa. En los entrenamientos es un buen arquero. Tiene 40 años y es ágil, atajador. Me sorprendió”, añadió.

Finalmente, destacó las características que tiene Vozinha como arquero. “No se tira con la dos manos. Él puede ir con una, esa facilidad que pocos arqueros tienen. Un estilo europeo, jugó mucho tiempo en Portugal. Me ha sorprendido mucho. Ojalá le toque jugar el miércoles porque tenemos otra copa que ganar”.