Senador Araya (PPD) acusó uso de “chatbot de IA gratuita” para redactar reforma de seguridad: “Es un copy paste mal hecho”

El parlamentario aseguró que quien redactó el proyecto tomó distintas legislaciones internacionales y cuestionó que aún se desconozca quién fue la persona encargada de esta labor.

El senador Pedro Araya (PPD) reiteró sus críticas a la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Sus dardos, en esta oportunidad, apuntaron contra la persona que estuvo a cargo de redactar el proyecto, cuya identidad aún se desconoce, y lo acusó de usar un chatbot de inteligencia artificial (IA) gratuito para hacer su trabajo.

“Mi impresión es que hay algún asesor del Presidente de la República, alguien que probablemente está en el Segundo Piso, no sabemos en qué parte, que utilizó un chatbot de IA, que probablemente era la versión gratuita“, indicó en conversación con Radio Agricultura.

Con eso, continuó, “lo que hizo fue tomar distintas legislaciones de países. Entre otras, por ejemplo, el Acta Patriótica de Estados Unidos que se dictó con posterioridad al atentado a la Torres Gemelas (…), tomó normas del Código Penal italiano respecto de cómo se combatía a las mafias, tomó parte de la legislación salvadoreña en materia de cárceles, y lo pasó por este chatbot de IA”.

Para el senador Araya lo que hizo la persona que redactó la reforma de seguridad fue “un trabajo poco serio”. Pero lo que más le llama la atención, y que es “curioso”, es el hecho de que “aún no logramos saber quién es el redactor del proyecto, lo tienen guardado bajo siete llaves“.

Así, el parlamentario cuestionó que, pese a que lo han solicitado, el Gobierno no ha querido dar a conocer el nombre, cuestionando que “cuando tú miras lo que se propone en esta reforma es un copy paste mal hecho de estas distintas legislaciones“.