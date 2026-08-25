Gobierno argentino le quita el piso a su jefe de las FF.AA. y refuerza el respeto a los tratados vigentes

Desde Cancillería reafirmaron “su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras la polémica por los dichos de Valverde.

Desde el Gobierno argentino, la Cancillería emitió una declaración respecto de los dichos del jefe de las FF.AA., Gustavo Javier Valverde, respecto de la soberanía del Estrecho de Magallanes; donde reiteraron su respeto a los tratados vigentes.

Esto luego de que el uniformado señalara en una entrevista que “lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

Sus palabras motivaron a que desde Chile, el ministro Francisco Pérez Mackenna enviara una nota de protesta al país vecino. “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno“, sostuvo.

A raíz de esta situación es que desde el Gobierno argentino dejaron en claro que su posición “respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

“En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, agregaron.

Por último, reafirmaron “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos”.