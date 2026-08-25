Redes que transforman: Entel potencia el Fondo 55+ junto a su ecosistema de aliados

Con una nueva instancia de conexión, aprendizaje y trabajo colaborativo, la iniciativa busca potenciar el ecosistema de proyectos enfocados en las personas mayores para lograr su meta de impactar a 370.000 beneficiarios al 2030.

Con el firme propósito de potenciar el desarrollo y bienestar de las personas mayores en Chile, se llevó a cabo un nuevo encuentro enmarcado en el Fondo 55+. La iniciativa reunió a diversos actores del ecosistema, representantes de Entel y líderes de proyectos sociales para co-crear soluciones orientadas a un gran desafío: alcanzar los 370.000 beneficiarios de aquí al año 2030.

La jornada fue diseñada como una instancia integral de conexión, aprendizaje y trabajo colaborativo. Más que una reunión de coordinación, el espacio funcionó como un laboratorio de ideas donde se compartieron buenas prácticas, se conectaron capacidades técnicas y se activaron nuevas oportunidades de sinergia entre las iniciativas participantes.

Francisca Florenzano, Gerente Sostenibilidad y Comunicaciones en Entel señaló durante la jornada que “este fondo busca apoyar de manera muy concreta el desarrollo de habilidades digitales de personas mayores de 55 años, con el objetivo de que estén plenamente incluidos en esta sociedad digital”.

Para esta segunda edición del Fondo 55+ de Entel, esperan superar el número de beneficiarios del año anterior, con lo que la compañía se planteó la ambiciosa meta de impactar a más de 370 mil personas en el año 2030. Al respecto Florenzano argumentó que se buscará llegar a la meta “invitando a otras empresas que se unan al Fondo 55+, así como también a nuevas instituciones que son las que hoy día están en el terreno y también innovando”.

Durante el encuentro, los participantes valoraron la realización de programas como este. En esa línea, Patricia Kaechele, una de las primeras beneficiarias comentó que “esta experiencia me ha llevado a adquirir muchas herramientas tecnológicas y dentro de eso adquirí autonomía, conocimiento, seguridad, independencia y encontré un nuevo propósito en mi vida.

La jornada se completó con la participación de la destacada ingeniera informática Barbarita Lara, quien presentó una charla sobre “el valor de la colaboración para alcanzar resultados extraordinarios”, en donde motivó a los presentes con su propia experiencia a romper la barrera del no.

“No hay que quedarse encerrado en que yo tengo tal edad o género, porque las personas no tenemos límite, porque podemos hacer cualquier cosa, ya que el talento no tiene edad ni género, entonces mi primer consejo para estas personas que son parte del Fondo 55+ es que tienen que empoderarse porque la tecnología es inherentemente humana, es de todos. Por eso es tan importante hacer lo que hacemos, para que estemos todos incluidos, para hacer que la cosas pasen”, señaló Lara.

Proyectos ganadores 2026

La segunda versión del Fondo 55+ que cuenta con el apoyo de Banco Falabella, suma siete proyectos ganadores, que estarán capacitando a los beneficiarios durante el año a lo largo del país.

1. BondUP – Entel-lazados (Vínculos sociales): La comunidad digital +55 más grande de Chile busca impactar a 9.000 adultos en 8 regiones con 192 actividades para reducir índices de soledad.

2. Desafío Latam – Duplas Intergeneracionales Tech (Habilidades digitales): Formación en IA para 750 profesionales +55 mediante 8 webinars y un ciclo intensivo donde 60 duplas intergeneracionales (senior+joven) desarrollan soluciones tecnológicas, culminando en un Showcase que conecta a 120 participantes con oportunidades laborales.

3. Instituto Profesional AIEP – Desafío Nacional MiPyme Digital (Digitalización MiPymes): Transformación digital para 550 MiPymes con foco en colaboradores +55 en 8 regiones, ofreciendo diagnóstico, bootcamp, mentorías especializadas y financiamiento a 3 empresas destacadas en un Demo Day.

4. ONG Innovacien – Conectadas 2.0 (Digitalización MiPymes): Continuación del exitoso programa que superó metas en 117%, expande su modelo a 9 comunas con un sistema de IA adaptativo, capacitando mujeres en tres tramos etarios con alfabetización digital, marketing e IA para emprendimientos. , llegando a 2.200 beneficiarias en esta segunda versión.

5. Skillnest – Iniciativa Plateada (Habilidades digitales): Programa de capacitación digital para 315 personas +55 en tres comunas de diferentes niveles socioeconómicos, evidenciando que la brecha digital trasciende los ingresos, con enfoque en herramientas digitales aplicadas al emprendimiento.

6. Yotta Insurance – Seguro Antiestafas (Digitalización MiPymes): Solución antifraude para MiPymes enfocada en mayores de 50 años con app de alertas en tiempo real contra phishing, planes de reembolso de hasta 200 millones y cumplimiento de la Ley de Ciberseguridad chilena, llegando a 709 MiPymes.

7. OpenSeniors – Formación y Escalamiento Digital (Inclusión digital): Se trata de una alianza con Entel, continuando con su iniciativa el año pasado. Plataforma de microlearning con tres niveles formativos y monitores pares, proyectando alcanzar 700 personas en 2026 y hasta 20.000 para 2030 gracias a sus programas digitalizados.