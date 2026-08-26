Cristian Garin y Tomás Barrios siguen firmes en US Open 2026 y quedan a un paso del cuadro principal

Gago y Barrios protagonizaron una jornada perfecta para el tenis chileno y ya tienen rivales para la última ronda de la qualy.

¡Sonríe el tenis chileno en el US Open 2026! Este miércoles, Cristian Garin (135°) y Tomás Barrios (144°) obtuvieron sólidas victorias y quedaron a un paso del cuadro principal del último Grand Slam del año.

Gago avanzó a la última ronda de la qualy al superar por 6-2 y 7-6 (5) al sueco Elias Ymer (202°), cuyo resultado le permite cerrar una jornada perfecta para los representantes nacionales.

Esto, debido a que horas antes, Tomás Barrios hizo lo propio ante el argentino Genaro Olivieri (222°), a quien venció por 6-3 y 6-1, en un duelo que se extendió por una hora y 21 minutos.

El chillanejo tuvo un dubitativo comienzo luego de un quiebre inicial del trasandino, pero luego equilibró la balanza a su favor y no le dio chances a su rival.

Con esta victoria, Barrios sumará nueve puntos ATP, los cuales le permitirán subir hasta el puesto 142° del ranking mundial.

Cuándo vuelven a jugar Cristian Garin y Tomás Barrios por el US Open

Ahora, los tenistas chilenos disputarán la última ronda de la qualy del US Open, donde buscarán instalarse en el cuadro principal del certamen, lugar en el que ya se encuentra Alejandro Tabilo.

Este jueves, Barrios se medirá ante el español Daniel Rincón (208°), quien viene de eliminar al estadounidense Jordan Lee (1.774°). Este encuentro aún no tiene cancha ni horario definido.

En el caso de Garin, se verá las caras con el británico Toby Samuel (110°), que superó en tres sets a su compatriota Billy Harris (161°).