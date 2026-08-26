Del terror al humor: qué se sabe de la muerte de Tim Curry, el icónico actor de It y Mi pobre angelito 2

El artista británico tuvo un accidente cerebrovascular en 2012, pero eso no le impidió continuar con su prolífica carrera.

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A los 80 años de edad, y producto de graves problemas de salud, este martes falleció en la ciudad de Los Ángeles el actor británico Tim Curry, reconocido mundialmente por sus papeles en películas como It y Mi pobre angelito 2.

La trayectoria artística de incluye, además, su participación en teatro y televisión, pero en sus últimos años vivió alejado de Hollywood, luego de que en 2012 sufrió un derrame cerebral.

Pese a lo anterior, en 2024 regresó al cine en el filme de terror Stream, y se había anunciado su presencia en la secuela, Stream 2: Sudden Death.

En octubre del año pasado, Tim Curry publicó sus memorias con el título Vagabond, en el que recorrió desde sus primeros años, así como sus inicios en el teatro y cómo adaptó su carrera tras su accidente cerebrovascular.

Sin embargo, en las primeras informaciones respecto del deceso del actor británico no se detalló la causa exacta de su muerte, que ocurrió un mes y nueve días después del deceso de la actriz irlandesa Brenda Fricker, quien también participó en la secuela de Mi pobre angelito.

La prolongada carrera actoral de Tim Curry

En 1975, intrerpretó al Dr. Frank-N-Furter en la adaptación cinematográfica de la obra teatral The Rocky Horror Show, su primer papel icónico y por el que aún se lo recuerda.

Luego actuó en cintas como Annie (1982), La caza del Octubre Rojo (1990), Los Muppets en la Isla del Tesoro (1996) y Scary Movie 2 (2001).

Pero, sin duda, Tim Curry ingresó en la cultura popular gracias a sus actuaciones en dos películas que se convirtieron en referentes del terror y el humor. La primera, al interpretar al payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de It, basada en un libro de Stephen King, mientras que en la segunda fue el señor Héctor en Mi pobre angelito 2.

Además, el actor británico desarrolló una prolífica trayectoria como actor de voz en peliculas como Sonic, el héroe, La Máscara, Los Thornberrys, Scooby Doo, Rugrats y Star Wars: La guerra de los clones, entre muchas otras.