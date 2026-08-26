En qué consiste la tecnología que podría utilizar los plásticos para terminar con el hambre en el mundo

SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY CARBONDALE.

Más de 260 millones de personas pasan hambre cada año, de acuerdo con un informe elaborado por la ONU y la Unión Europea, pero el trabajo de un grupo de científicos de la Universidad del Sur Illinois (SIU) Carbondale, en Estados Unidos, podría encontrar una solución al tema que incluye, además, resolver el creciente problema de la contaminación por plástico.

El propósito de la investigación, que están llevando a cabo en el marco de un proyecto liderado por la NASA, es crear alimentos en el espacio profundo para nutrir a los astronautas en sus viajes.

Para hacerlo, utilizan levaduras, con las que convierten desperdicios plásticos y agrícolas en alimentos comestibles y ricos en proteínas, de acuerdo con lo reportado por el medio Deutsche Welle.

Cómo los plásticos podrían terminar con el hambre

El profesor adjunto Lahiru Jayakody, uno de los autores del trabajo, explicó que “intentábamos desarrollar tecnologías para el suprarreciclaje de plástico para convertirlo en productos de mayor valor. Y nos preguntamos: ¿por qué no centrarnos en hacer comida?, ya que el plástico es carbono y la comida es carbono“.

En esa línea, recordó que uno de los plásticos más utilizados es el tereftalato de polietileno (PET), que se usa para hacer botellas de agua y refrescos, y que contiene moléculas con mucho carbono que se podrían reconstruir en algo parecido a una proteína.

Indicó que una forma sencilla y ecológica de hacerlo es con microbios, y apuntó que algunos, como la levadura, se emplean para crear moléculas como la insulina, que ya no se extrae de páncreas de los animales.

Así, los científicos programaron una gran variedad de levaduras para descomponer residuos plásticos y agrícolas, para convertir sus moléculas en proteínas, vitaminas y saborizantes que sirvan para saciar el hambre

A continuación, los investigadores fueron capaces de añadirle fibra, almidón y edulcorante a la mezcla y, mediante una impresora 3D, elaboraron galletas ricas en proteínas a las que denominaron µBites o “microbites”.

Según se precisó en la nota del citado medio, el equipo confía en que las µBites estén listas para el consumo público en pocos años y se puedan usar tanto en la Tierra como en entornos más extremos.