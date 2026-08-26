Escándalo en tenis chileno: dictan orden de arresto contra inhabilitado presidente de la Federación

Mientras la Federación de Tenis se prepara para definir al nuevo directorio, Milovan Kegevic sumó un nuevo problema, el cual tiene relación con una causa de VIF.

La crisis de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) sumó un nuevo capítulo en torno a la situación del inhabilitado presidente Milovan Kegevic.

Si bien, la Comisión Electoral tiene previsto reunirse este jueves 27 de agosto para avanzar en la definición del nuevo directorio, una nueva noticia salpica a la organización respecto al cuestionado dirigente.

Kegevic ganó las elecciones que se realizaron el pasado 6 de junio. Sin embargo, posteriormente quedó inhabilitado tras una serie de cuestionamientos relacionados con los requisitos que establecen los estatutos de la organización para ejercer el cargo.

Entre los antecedentes que se han puesto sobre la mesa figura un cuestionamiento por la supuesta emisión de un certificado falso sobre sus estudios universitarios. Kegevic respondió públicamente a esas acusaciones y defendió su idoneidad para ocupar la presidencia.

“Al día 6 de junio de 2026, día de las elecciones, tenía certificado de antecedentes penales limpios, y gozando de mi irreprochable conducta anterior, como exigen nuestros estatutos y la ley 19.712 de Deportes, acompañé mi certificado de antecedentes penales a la comisión electoral, por lo que esta sabe fehacientemente, ello, pero han esparcido con malidicencia, y poco honor, mi supuesta falta de moralidad para el cargo. Es la excusa, pequeña, barata y vil, para recuperar el control de la Fetech. Y al día de hoy sigo manteniendo mis antecedentes penal inmaculados”, enfatizó Kegevic a través de un comunicado.

Dictan orden de arresto para inhabilitado presidente del tenis chileno

Sin embargo, el dirigente enfrenta una compleja situación fuera de la actividad. El pasado 24 de agosto, Kegevic debía presentarse ante el Juzgado de Garantía de Limache, en el marco de una acusación hecha por su hija por violencia intrafamiliar (VIF).

Kegevic finalmente no se presentó en el tribunal y tampoco justificó su ausencia. Ante esto, la magistrada Paulina Martínez resolvió dictar una orden de detención en su contra.

El nuevo episodio agrega presión a un proceso electoral que ya se encuentra en medio de una disputa interna. La Comisión Electoral debe avanzar este jueves en la definición de quienes asumirán el control de la Federación de Tenis de Chile.

Lo anterior, mientras el COCh administra externamente la Federación tras ser designado por el Instituto Nacional del Deporte (IND).