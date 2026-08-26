Empresas mexicanas van por Deportes Limache: los detalles de la venta del club y la fecha clave

El presidente del club, César Villegas, aseguró que la venta estaba sellada con un representante brasileño. Sin embargo, la transacción se cayó y ya está negociando con nuevos interesados.

Mientras Deportes Limache lucha por meterse en zona de clasificación a copas internacionales, el presidente del club, César Villegas, continúa negociando la venta de la institución.

El mandamás de los tomateros afirmó que la venta estaba prácticamente cerrada con el representante brasileño Regis Marques, pero finalmente la transacción se cayó, situación por la cual la dirigencia retomó conversaciones con nuevos interesados en comprar el club.

“Nosotros fuimos los más transparentes y correctos, siempre hemos dicho que tenemos dos clubes. Hoy estamos en negociación para vender Deportes Limache, se cayó la primera que estaba firmada con Regis Marques y ahora estamos analizando dos ofertas”, comenzó diciendo Villegas en diálogo con Círculo Central.

Empresas mexicanas podrían liderar el nuevo Deportes Limache

En este marco, el dirigente, quien también pretende llegar a la presidencia de la ANFP, reveló que “retomamos las negociaciones con dos empresas mexicanas“.

Estas gestiones también se están realizando debido a que la familia Villegas también está ligada a San Luis de Quillota, lo que va en contra con lo que establece la legislación respecto a que una misma propiedad controle simultáneamente a dos clubes. Por ello, el timonel de Limache busca resolver la venta dentro de los plazos establecidos.

“Para mí lo más fácil sería decir me quedo con los clubes, pero tengo que cumplir la ley y eso es lo primero que tengo que hacer de aquí al 14 de noviembre”, aseveró César Villegas.

En cuanto a la decisión de vender a Deportes Limache y no a San Luis de Quillota, el dirigente sostuvo que el club tomatero es un proyecto que inició hace una década, pero el club canario representa “el gran sueño y amor” de su padre.