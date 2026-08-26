VIDEOS – Los impactantes registros de la inundación que dejó casi 100 muertos y más de 400 desaparecidos en Nepal

Entre los desaparecidos figuran turistas de India, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, entre otros varios países.

LA TIMES.

Casi 100 personas murieron y al menos otras 400 permanecen desaparecidas debido a la repentina crecida del río Bhotekoshi, que arrasó con viviendas, infraestructura y campos de cultivo en la zona norte de Nepal, en el Himalaya.

De acuerdo con los primeros reportes llegados desde ese país, la inundación ocurrió en un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con China.

Las informaciones apuntan a que la riada golpeó este miércoles varias localidades y causó también graves daños en carreteras, puentes y diversos asentamientos.

Respecto de la causa que provocó las inundaciones, altos cargos apuntan a un deslizamiento de tierra que podría haber bloqueado el cauce de un río en el Tíbet antes del desbordamiento del Bhotekoshi.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó durante esta jornada que la repentina riada fue causada por un terremoto ocurrido durante la mañana, el que provocó el deslizamiento de tierra que taponó el cauce del río.

Al respecto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que poco antes del desastre se produjo un sismo de magnitud 4,4 con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari.

Muertos y desaparecidos en Nepal

Con el paso de las horas, los medios de Nepal han ido aumentando la cifra de muertos por la inundación, y la última estima en 98 los fallecidos.

Respecto de los cerca de 400 desaparecidos, se indicó que gran parte corresponde a turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, los que sumarían más de 380.

La lista incluye a ciudadanos de India, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, entre otros varios países.

Por otra parte, la misma ríada también provocó la desaparición de más de 200 personas al otro lado de la frontera, en China.