Cambios en monedas de $10 y $50: así son los nuevos diseños que comenzarán a circular en Chile

Revisa las principales diferencias que tendrán las nuevas monedas respecto a las actuales y las fechas en que se comenzarán a distribuir.

El Banco Central anunció cambios en la fabricación de las monedas de $10 y $50, las cuales incorporarán un nuevo proceso productivo que permitirá modernizar su elaboración.

La modificación no significa que las monedas actuales dejarán de utilizarse. Las versiones que ya están en circulación mantendrán su validez y podrán seguir ocupándose con normalidad.

De acuerdo a la explicación del organismo, las nuevas monedas utilizarán una tecnología que permite incorporar metales sobre un núcleo de acero mediante electricidad.

“El resultado es una moneda con las mismas características, pero producida con tecnología más eficiente”, explicó la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú.

La ejecutiva precisó que se trata de una tecnología que ya tiene varias décadas de uso internacional. Países como Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Brasil, además de distintas naciones asiáticas, la utilizan en la fabricación de sus monedas.

¿Qué cambiará en las monedas de $10 y $50?

Aunque mantendrán su diseño y valor nominal, las nuevas piezas tendrán algunas diferencias físicas. La moneda de $50 conservará sus 25 milímetros de diámetro y mantendrá la imagen que tiene actualmente. Su principal diferencia será el peso, ya que la nueva versión será más liviana.

En el caso de la moneda de $10, el cambio será más evidente. Su diámetro disminuirá desde los actuales 21 milímetros a 18,7 milímetros. También tendrá un canto liso y un menor peso. Pese a estas modificaciones, conservará su diseño original.

¿Cuándo comenzarán a circular?

El Banco Central incorporará las nuevas monedas de forma gradual y en fechas diferentes. La nueva moneda de $50 comenzará a distribuirse en octubre. La de $10, en tanto, entrará en circulación a partir de enero del próximo año.

Ambas versiones convivirán con las monedas que actualmente utilizan los chilenos y no reemplazarán a las actuales. Por ello, las monedas de $10 y $50 que ya están en circulación seguirán siendo válidas, podrán utilizarse con normalidad y mantendrán exactamente el mismo valor.