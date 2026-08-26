“Esta reforma ya murió” y “no sé qué fumó”: Núñez (PC) carga contra ministro Arrau

El senador Daniel Núñez (Partido Comunista) desahució este miércoles la reforma constitucional de seguridad que impulsa el ministro del ramo, Martín Arrau (REP) y apoyó el acuerdo que éste último alcanzó con el presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi (IND), al respecto.

“A estas altur la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta, yo creo que fue algo con claros tintes autoritarios. El ministro (Jorge) Quiroz parecía más ministro de Pinochet

que un ministro digamos de un gobierno democrático. Claramente, esa reforma ya murió. Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos que somos 23 y ellos no pueden sacar los votos que se requieren”, dijo en diálogo con radio Infinita.

Núñez también respaldó, en parte, el acuerdo entre Bianchi y Arrau, consistente en la tramitación urgente de una serie de iniciativas de seguridad. Entre ellas, se encuentra la modernización de la carrera de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, una Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, la Ley Nain Retamal 2.0, una Ley Anti-Encapuchados, una Ley Antibarricadas y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

“Algunos (proyectos) yo los compartiré, otros los cuestionaré, otros me parece que hay que mejorarlos. Pero me parece que es más sano partir por ahí y que se olvide el Gobierno de esta reforma constitucional, que está enterada de una lógica autoritaria”, estimó Núñez.

“Yo no sé qué estaba fumando al ministro Arrau con esa reforma constitucional, pero bueno”, cerró.