Cómo quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Chile tras la victoria de Colo Colo sobre U. Española

O’Higgins también abrochó su paso a la siguiente fase del torneo, tras imponerse por 3 a 1 a Deportes Recoleta.

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Audax Italiano será el rival de Colo Colo en los octavos de final de la Copa Chile, luego de que el Cacique alcanzó el primer lugar de su grupo tras golear por 3 a 0 a Unión Española, en el partido que marcó el debut del arquero caboverdiano Vozinha.

Además, O’Higgins también abrochó su paso a la siguiente fase del torneo, tras imponerse por 3 a 1 a Deportes Recoleta.

De esta forma, el Capo de Provincia enfrentará en los octavos a Deportes Santa Cruz, que terminó como líder del Grupo G.

Los cruces de octavos de final de la Copa Chile

Entre los equipos que también aseguraron su participación en la siguiente fase de la Copa Chile están Universidad de Chile, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Cobreloa.

En definitiva, los cruces en octavos de final del torneo son los siguientes:

Coquimbo Unido vs. Cobreloa

Universidad Católica vs. Unión La Calera

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Universidad de Chile vs. Everton

Colo Colo vs. Audax Italiano

Ñublense vs. Deportes Puerto Montt

Deportes Santa Cruz vs. O’Higgins

Deportes Concepción vs. Curicó Unido

Respecto de los cuartos de final, el ganador del partido entre Colo Colo y Audax Italiano enfrentará al vencedor del duelo entre Ñublense y Puerto Montt.

A la vez, el equipo que triunfe entre O’Higgins y Santa Cruz jugará con el ganador del partido entre Deportes Concepción y Curicó Unido.

En la otra parte del cuadro de Copa Chile, el ganador del duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa jugará en cuartos de final contra el que resulte vencedor entre Universidad Católica y Unión La Calera.

Finalmente, el equipo que gane en el partido entre Deportes Antofagasta y Deportes Iquique, se medirá con Universidad de Chile o Everton.