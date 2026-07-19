VIDEO – Messi sin récord ni Copa: España amargó el bicampeonato argentino y se coronó campeón del Mundial 2026

España controló las acciones del juego durante los 120 minutos, donde Argentina no pateó al arco.

España conquistó su segundo título Mundial en Norteamérica 2026 y dejó sin bicampeonato a Argentina, que estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

Los dirigidos por Luis de la Fuente no tuvieron mayores problemas para derrotar a los de Scaloni, quienes no registraron tiros al arco. Con el juego de posición como base y solidez defensiva (recibieron un gol en todo el torneo), España continúa consolidando su estilo y logra su segundo trofeo en tres años, tras alzar la Eurocopa 2024.

España campeón del Mundial 2026

El primer tiempo del encuentro fue deslucido, sin grandes oportunidades para ambas selecciones, donde solamente Lamine Yamal pateó al arco, el cual contuvo Dibu Martínez.

El segundo tiempo hubo más acción. España continuó dominando el juego y no le entregó la pelota a Argentina, que no pateó al arco durante los 90 minutos. En la última parte, el cuadro español tensionó a la defensa argentina, con 15 remates (9 al arco) y generando la expulsión de Enzo Fernández (al 90+3).

Fue ahí donde apareció el Dibu, quien tuvo destacadas tapadas, siendo la más importante el tiro libre que le sacó a Lamine Yamal en los 90+5.

El momento más polémico llegó en la primera parte del tiempo extra, donde el árbitro anuló la anotación de Nico Williams tras una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

No obstante, eso poco le importó a los dirigidos por Luis de la Fuente, puesto que al comienzo de los últimos 15 minutos Ferrán Torres batió la portería trasandina para desatar la algarabía de los europeos. Esto, tras un centro de Pedro Porro que Williams pivoteó y le dejó servido a Torres.

Con ello, España logra su segunda Copa del Mundo en la segunda final que disputa en su historia (Sudáfrica 2010). Además de la gloria deportiva, La Roja europea embolsó un premio de 50 millones de dólares.

El triste final de Messi con la Selección Argentina

Por el otro lado de la moneda, Lionel Messi perdió su quinta final jugando por la selección y no pudo quedarse con la Bota de Oro (Mbappé 10 goles) ni con el récord goleador en los Mundiales (También Mbappé, con 22 goles).

Considerando lo anterior, se confirma que el Metlife Stadium no es un buen escenario para La Pulga, quien volvió a jugar en este recinto tras la final de la Copa América Centenario, donde se “retiró” de la selección tras perder el título con Chile en 2016.