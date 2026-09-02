El insólito líder de la banda que planificó el secuestro de Kylian Mbappé y otras celebridades

En un teléfono celular incautado por la policía gala se halló una lista con 26 figuras prominentes como objetivos de la agrupación criminal, entre ellas el delantero del Real Madrid.

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Los tribunales de Francia dejaron en prisión preventiva y aislado del resto de la población penal a un sujeto acusado de liderar una banda que planificó el secuestro del delantero del Real Madrid y la selección gala, Kylian Mbappé, de acuerdo con lo reportado por medios de ese país.

Según la información proporcionada por la policía, la agrupación también planeaba concretar acciones del mismo tipo contra cantantes, futbolistas y otras celebridades francesas.

A pesar a la peligrosidad que las autoridades le atribuyeron a la banda, el mismo tribunal decidió dejar en libertad condicional al principal cómplice del líder, reportó el medio Le Parisien.

El líder de la banda que planeó el secuestro de Kylian Mbappé

La labor policial que llevó a descubrir el plan de los acusados se inició durante la investigación del millonario robo a la tienda de un relojero, tras el cual se logró la detención de uno de los implicados.

Las indagatorias llevaron a que los agentes establecieran que la banda era liderada desde la cárcel por un sujeto que permanecía detenido tras ser acusado de violación y proxenetismo.

Tras incautarle el teléfono celular, descubrieron una lista de 26 figuras relevantes que eran objetivos para futuros secuestros, entre ellos Kylian Mbappé, calificado por la organización como un “objetivo altamente rico”.

De acuerdo con lo revelado por la policía gala, la organización criminal que planificó el secuestro de Kylian Mbappé era liderada por un sujeto que fue identificado como Clément L., de 18 años de edad, quien ya había sido detenido en varias ocasiones.