Operación Cancerbero: Corte de Valparaíso rechazó recursos de amparo de reos trasladados a la cárcel de Talca

En fallos unánimes, tres salas del tribunal de alzada porteño desestimaron la procedencia de las acciones presentadas por las defensas de los reclusos.

GOBIERNO DE CHILE.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de amparo interpuestos por tres reos que fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Talca, en el marco de la Operación Cancerbero.

La resolución del tribunal de alzada porteño se conoció una semana después de que el Juzgado de Garantía de Iquique ordenó que cuatro reclusos que habían sido llevados al mismo penal de la Región del Maule debían regresar a la cárcel de Alto Hospicio. Los beneficiados con la decisión son todos integrantes del denominado clan Chen.

De acuerdo con lo informado por la página web del Poder Judicial, las defensas de los tres reos que permanecían en la cárcel de Valparaíso impugnaron sus traslados al penal de alta seguridad de Talca, a la vez que exigieron el retorno de los amparados tras apelar a una afectación del arraigo familiar.

Tribunal respaldó el traslado de los reos a la cárcel de Talca

Sin embargo, en fallos unánimes, tres salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimaron la procedencia de las acciones de amparo.

Lo anterior, tras descartar un eventual actuar arbitrario o ilegal por parte de Gendarmería, o que su accionar afectara la libertad personal o la seguridad individual de los amparados.

De esta forma, el tribunal porteño respaldó el informe de la institución sobre el traslado de los reos al penal de Talca, en el que se aludió a razones de descongestión y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso, además de valorarse los antecedentes relativos a la conducta y segmentación de los internos.