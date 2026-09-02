Los argumentos que acogió el tribunal para cambiar las cautelares al exasesor de Joaquín Lavín León

El Ministerio Público no se opuso a lo resuelto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y manifestó que está enfocado en cerrar la investigación.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la cautelar de prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, el exasesor de Joaquín Lavín León, y resolvió cambiarla por arresto domiciliario total.

De esta forma, el tribunal acogió los argumentos presentados por la defensa del imputado durante la audiencia de revisión de cautelares.

Según lo resuelto en la oportunidad, tras permanecer casi cuatro meses privado de libertad, Domínguez cumplirá el arresto domiciliario total en su casa de la comuna de El Monte.

A la vez, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó su arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los otros coimputados.

Argumentos tras nueva cautelar a exasesor de Joaquín Lavín León

Al solicitar el cambio de la cautelar durante la audiencia de revisión, la defensa del exasesor de Joaquín Lavín León planteó como uno de sus argumentos el tiempo que su cliente llevaba recluido, inicialmente en la cárcel de Santiago 1 y desde agosto en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Además, apuntó a las responsabilidades que tiene Domínguez en su rol de padre, en particular en lo que dice relación con acompañar a su hijo a diferentes terapias.

“La medida cautelar de arresto domiciliario total por el momento es adecuada, sin perjuicio de ir obteniendo unas rebajas con posterioridad“, valoró Pablo Araya Zacarías, el abogado defensor del exasesor de Joaquín Lavín León.

Por su parte, el Ministerio Público no se opuso a lo resuelto y manifestó que la Fiscalía está enfocada en cerrar la investigación.