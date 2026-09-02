“Fue a los camarógrafos”: los descargos de Javier Correa tras la sanción por sus gestos luego del Superclásico

“Para mí esto es… ‘Castiguemos porque es Colo Colo’, siento que es así”, manifestó el artillero del Cacique.

ARCHIVO.

El delantero de Colo Colo Javier Correa aseguró que nunca buscó provocar a los hinchas de la Universidad de Chile, al referirse al castigo de dos fechas que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP, a raíz de los gestos obscenos que efectuó tras la victoria del Albo en el último Superclásico.

El artillero argentino presentó sus descargos en un streaming de YouTube junto a Arturo Vidal, oportunidad en la que, si bien asumió su responsabilidad por lo ocurrido, expresó su molestia por la sanción, ya que argumentó que no lo hizo para burlarse del público rival.

“Yo le pido disculpas a la gente de Colo Colo, a la institución, porque yo tengo que ser responsable de lo que hago y de las cosas“, dijo el trasandino.

Añadió que “estas cosas te dejan mal parado, porque reaccionas con la euforia, sin ánimo de dañar, sino que sale en el momento; me salió y listo”.

Según Javier Correa, los gestos fueron hacia los camarógrafos

De acuerdo con lo argumentado por Javier Correa, los gestos obscenos que realizó cuando finalizó el Superclásico los dirigió hacia los camarógrafos que estaban allí.

“La reacción fue a los camarógrafos, al Seba y al otro loco, y en ningún momento vi a la gente (…) qué les puedo decir, no tengo nada contra ellos“, planteó.

“Obviamente que no me van a querer, porque juego en Colo Colo, pero no pasa nada, es fútbol, es folclore… Tengo rabia”, agregó.

Respecto de la sanción que le impusieron, dijo que “para mí esto es… Castiguemos porque es Colo Colo, siento que es así“.

En todo caso, recalcó que “yo confío en mis compañeros, confío en lo que venimos haciendo, confío en lo que trabajamos. Pero te da rabia, porque vos no sos libre de expresarte en ningún momento“, concluyó.