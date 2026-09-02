Kast responde por críticas a reforma de seguridad y arremete contra Jara y Boric

“Alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta”, fue parte de lo que expresó el mandatario, luego de que parlamentarios republicanos afirmaran que rechazarían la iniciativa si era impulsada por la izquierda.

El presidente José Antonio Kast se refirió a las críticas que ha recibido su reforma de seguridad y evitó contestar directamente si, a su juicio, en su sector hay un criterio ideológico para evaluar la iniciativa.

Lo anterior, luego de que parlamentarios del Partido Republicano plantearan que votarían en contra del proyecto si lo hubiese impulsado la excandidata Jeannette Jara.

Los dardos de Kast contra Jara y Boric en medio de críticas a su reforma de seguridad

Bajo este escenario, Kast enfatizó que “lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta“.

Tras ello, el mandatario apuntó directamente a la política migratoria, acusando que durante los debates presidenciales en el sector de Jara se defendía una postura favorable al ingreso de migrantes de forma irregular.

“¿Quién favorecía el ingreso a la migración irregular? El sector de Jeannette Jara”, aseveró, añadiendo que la situación de “migración desregulada” era producto de los planteamientos de ese sector.

También apuntó sus dardos hacia la administración de Gabriel Boric: “Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial”.

Siguiendo en esa línea, el jefe de Estado manifestó que las leyes que se aprobaron durante el gobierno anterior en materia de seguridad no fueron promovidas originalmente por quienes estaban en el Ejecutivo, sino que respondieron a la presión ciudadana.

“Las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fueron por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy”, sentenció.