Los candidatos a ocupar la 10 y la jineta de capitán que Messi dejó vacantes en la Selección Argentina

A menos de dos días de que el goleador histórico anunció su retiro de la Albiceleste comenzaron a aparecer los nombres, pero en principio se ve difícil que un solo jugador cumpla ambas tareas.

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Apenas un día después de que Lionel Messi confirmó su renuncia definitiva a la Selección Argentina, tanto los medios trasandinos como el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, comenzaron a evaluar a los candidatos a ocupar la 10 y la jineta de capitán que quedaron vacantes.

De acuerdo con lo planteado por los medios especializados al otro lado de la cordillera, por lo menos por ahora se ve difícil que un mismo jugador pueda cumplir las funciones que desempeñaba el rosarino tanto dentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, en definitiva, será el entrenador del actual subcampeón mundial el que tendrá que tomar esa decisión. Y, en estas primeras horas, ya aparecieron varios nombres en carpeta.

Los candidatos a ocupar la 10 y la jineta de capitán de Messi

La mayoría de los periodistas deportivos trasandinos apuntan que el volante de Como de Italia, Nicolás Paz, aparece como el sucesor natural del goleador histórico de la Albiceleste.

Según apuntan desde el otro lado de la cordillera, el mediocampista ofensivo reúne varias características que lo transformarían en el principal candidato de Scaloni. Entre ellas, que es zurdo, juega en una posición similar y aparece como la gran carta del recambio generacional.

Otro de los nombres que aparece en la lista para ocupar la camiseta 10 que dejó vacante Messi es el volante Enzo Fernández, que acaba de ser comprado por el Manchester City en cerca de 121 millones de euros.

Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Franco Mastantuono son otros jugadores que, de acuerdo con los medios especializados, podrían ser los elegidos para ocupar el lugar que dejó Lionel Messi.

Respecto de la jineta de capitán, aparecen otros nombres, encabezados por el arquero, Emiliano Dibu Martínez, apuntado como un líder dentro de la cancha debido a su personalidad y experiencia.

También se menciona la opción de Cristian Cuti Romero, tras consolidarse como un jugador fundamental para Scaloni y ganar protagonismo dentro del vestuario. Además, tiene la ventaja de que ya conoce la responsabilidad de portar la jineta de capitán en algunos partidos en los que no tomó parte Lionel Messi.

Más atrás aparecen el lateral Nicolás Tagliafico y el volante Rodrigo De Paul, quienes también tienen una dilatada experiencia bajo las órdenes de Lionel Scaloni.