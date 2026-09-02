Los millonarios montos que recibirán la U y Huachipato por los traspasos de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez

Osorio fichó por el Crystal Palace de la Premier League, mientras que Gutiérrez dio el salto al Dynamo Moscú de Rusia.

Tras el cierre del mercado de fichajes del fútbol europeo, la U de Chile y Huachipato sacan cuentas alegres tras los traspasos de última hora de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez, quienes arribaron a Crystal Palace y Dynamo Moscú, respectivamente.

Después de tres años en el Midtjylland de Dinamarca, Osorio dio el salto a la Premier League, luego de que se concretara su transferencia, la cual contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares, más otros cuatro en variables. A ello se suma una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones.

En este marco aparece la U, ya que conserva un 10% de una futura venta. Cuando esta se concrete, recibirá un monto de US$ 3,6 millones, lo que se suma a lo que le corresponde por los derechos de formación. En total, el delantero le dejará casi US$10 millones, teniendo en cuenta que en 2023 el cuadro azul vendió el pase del jugador en US$ 5,3 millones.

La U y Huachipato sonríen por la venta de sus exjugadores

Durante la última jornada del mercado se confirmó el traspaso de otro chileno: se trata de Maximiliano Gutiérrez, quien dejó Independiente para fichar en el Dynamo Moscú de Rusia, cuya operación se efectuó a cambio de 7 millones de euros.

Considerando que Huachipato tenía el 50% del pase, recibirá 3,5 millones de euros por la venta del delantero, más los derechos de formación. Pero esto no se queda ahí, ya que el conjunto de Avellaneda le debe dinero por la transferencia de Gutiérrez, la cual se materializó a comienzos de este año.

“El club argentino deberá pagarle a los chilenos los dos millones de dólares que adeudaban desde el arribo del delantero”, detallaron desde el medio argentino, TyC Sports.

De esta manera, los Acereros recibirán casi 6 millones de euros por la transacción de Gutiérrez.