Alejandro Tabilo vs Alexei Popyrin: a qué hora y dónde ver en vivo el US Open por TV y streaming

Tabilo busca seguir avanzando en el último Grand Slam del año, tras lograr una contundente victoria en su debut.

Alejandro Tabilo (28°) quiere seguir en carrera por el US Open 2026 y se prepara para su duelo válido por la segunda ronda, donde se medirá ante el australiano Alexei Popyrin (130°).

El pasado lunes, la primera raqueta nacional tuvo un sólido debut en Nueva York, donde se impuso sin mayores inconvenientes sobre el alemán Yannick Hanfmann (54°). El marcador fue de 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 a favor del nacional, en un duelo que se extendió por dos horas y 39 minutos.

Con este resultado, Tabilo se instaló por segunda vez en su carrera en la ronda de los 64 mejores del último Grand Slam del año, lo que también le permite sumar 50 puntos ATP.

Alejandro Tabilo vs Alexei Popyrin: horario y dónde ver el US Open 2026

Ahora, Alejandro Tabilo chocará contra Alexei Popyrin por un paso a la siguiente ronda del US Open, cuyo encuentro se disputará este jueves 3 de septiembre, en horario por confirmar.

Este duelo se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible por medio de la plataforma de Disney+.

En caso de que Jano avance a la tercera ronda, se medirá contra el ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el francés Quentin Halys (52°).

El zurdo es el único chileno que sigue con vida en el certamen, luego de que Tomás Barrios (144°) fuera eliminado en primera ronda a manos del belga Alexander Blockx (34°).