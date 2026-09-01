Disputa Europa League y fue trampolín de grandes figuras: lo que hay que saber del Crystal Palace, el nuevo club de Darío Osorio

Crystal Palace es el vigente campeón de la Conference League y fue vitrina para diferentes talentos como Michael Olise, Eberechi Eze, entre otros.

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Tras una ventana de fichajes llena de especulaciones, Darío Osorio finalmente deja el FC Midtjylland para dar el salto a la Premier League y defender los colores del Crystal Palace.

Los clubes llegaron a un acuerdo a solo horas del cierre del mercado, el cual tiene que ver con un préstamo con una obligación de compra de 26 millones de euros y otros 4 millones de euros, cuya tasa de la cesión es de 2 millones.

De esta forma, Osorio se va del Midtjylland siendo la venta más importante de la historia del club danés, convirtiéndose además, en el tercer futbolista chileno más caro, solo por detrás de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Todo lo que hay que saber sobre el Crystal Palace, el nuevo equipo de Darío Osorio

Crystal Palace es un club histórico del fútbol inglés, con sede en el sur de Londres, el cual es reconocido como una plataforma para el talento joven y una consolidada permanencia en la Premier League.

Las Águilas no comenzaron de buena forma esta temporada, puesto que han perdido los primeros dos partidos de la liga. Vienen de finalizar 15° en la Premier League 25/26 y son los vigentes campeones de la Conference League, donde vencieron por la cuenta mínima al Rayo Vallecano. Hace unos meses también alzaron la FA Cup.

Para esta temporada, tendrá como gran desafío disputar la UEFA Europa League, torneo en el que enfrentará a Lech Poznań (Local), Olympique de Lyon (Visitante), Beşiktaş (Visitante), TSG Hoffenheim (Local), Real Sociedad (Local), Jagiellonia Białystok (Visitante), AC Sparta Praha (Local) y Red Bull Salzburg (Visitante).

Su estadio tiene el nombre de Selhurst Park y cuenta con una capacidad para casi 26.000 espectadores, el cual destaca por la cercanía de las tribunas. ¿Su rival principal en Inglaterra? El Brighton & Hove Albion.

El esquema que utiliza

El Crystal Palace acumula más de una década consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés, consolidándose como un equipo de zona media con aspiraciones a copas internacionales. Además, es un club reconocido por comprar futbolistas jóvenes con proyección para desarrollarlos y venderlos por cifras millonarias. Casos emblemáticos recientes incluyen a Wilfried Zaha, Eberechi Eze, Michael Olise y Aaron Wan-Bissaka.

Actualmente, el conjunto londinense es dirigido por el entrenador francés Pierre Sage, quien fue nombrado como Entrenador del Año en la Ligue 1 en la última temporada tras su gran desempeño en la banca del Lens. Su esquema suele ser 3-4-2-1.

Considerando que Darío Osorio suele jugar como extremo derecho a perfil cambiado para enganchar hacia adentro, por lo que en el esquema de Sage, competiría por uno de los dos puestos de mediapunta/interior por detrás del ‘9’, lugar cubierto por Jean-Philippe Mateta. En este marco, su competencia directa sería Dwight McNeil, Yéremy Pino o Eddie Nketiah.