Vozinha lidera defensa de Colo Colo a Javier Correa tras castigo de la ANFP

Vozinha y sus compañeros salieron a respaldar al goleador de Colo Colo tras su dura sanción.

El Tribunal de Disciplina decidió sancionar con dos fechas de castigo a Javier Correa por su celebración tras el triunfo de Colo Colo ante Universidad de Chile, lo que generó molestia en el camarín albo, liderado por Vozinha.

Es que el arquero de Cabo Verde compartió en redes sociales un mensaje en favor de su compañero: “Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quien eres. Tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”.

“Juntos enfrentaremos cada adversidad. Levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo, porque en Colo Colo nadie camina solo”, cerró Vozinha, en una consigna que replicada por referentes como Arturo Vidal y Joaquín Sosa, entre otros.

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, también se sumó al apoyo de los jugadores a Javier Correa, lanzando una serie de dardos a la dirigencia de Universidad de Chile.

“Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”, declaró Mosa.

El timonel de Blanco y Negro cuestionó que “lamentablemente, sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”.