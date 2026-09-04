Alejandro Tabilo ya tiene rival tras pasar por primera vez a la tercera ronda del US Open

La primera raqueta nacional dio vuelta su partido ante el australiano Alexei Popyrin por 2-6, 7-6, 7-6 y 6-2.

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Alejandro Tabilo (28º) dio vuelta un complicado partido ante el australiano Alexei Popyrin (130º) y se instaló por primera vez en la tercera ronda del US Open.

Ahora el chileno mejor ubicado en el ranking ATP intentará seguir con su buen rendimiento para instalarse en octavos de final del torneo, para lo que deberá superar a un difícil rival.

El tenista nacional debió bregar desde atrás para imponerse al oceánico, ya que perdió el primer set con facilidad por 2-6, en el cual se lo vio bajo el nivel que venía mostrando.

El repunte de Tabilo y su próximo rival en el US Open

En el segundo set, Alejandro Tabilo subió ostensiblemente su juego y llegó al tie break ante un Popyrin que se mostró muy con su saque. En esta instancia, el chileno logró imponerse y quedarse con la manga por 7-6.

El tercer set tuvo características similares al anterior, con ambos jugadores ganando sus respectivos servicios, tras lo cual el nacional se impuso en la definición y logró el 7-6 que lo puso en ventaja en el partido.

Alejandro Tabilo logró instalarse por primera vez en la tercera ronda del US Open luego de imponerse con facilidad por 6-2 al australiano.

Para seguir avanzando y alcanzar los octavos de final del Abierto de Estados Unidos el tenista chileno enfrentará a Alexander Zverev (2º), quien se impuso en cinco sets al francés Quentin Halys (52º).