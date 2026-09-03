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Barra brava legislativa

La invitación y manifestación de barras bravas en instancias legislativas son una herramienta efectiva para suspender debates sin consecuencias directas para el parlamentario que los invitó y que, por ende, debiera responder por sus invitados.

Foto del Columnista Juan José Llorente
Juan José Llorente

El martes pasado, la Sala del Senado estaba citada para la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal —boletín 14.782-13—. Es una reforma que transforma el actual beneficio, hoy limitado a empresas con veinte o más trabajadoras, en un derecho universal para hombres y mujeres, dependientes e independientes. La iniciativa crea un Fondo Solidario de Sala Cuna financiado con una cotización del 0,35% de las remuneraciones, compensada con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía para no encarecer la contratación. Tras años de tramitación y con urgencia de discusión inmediata, esa tarde debían resolverse las discrepancias. El proyecto no fue despachado a la Cámara.

En plena discusión del articulado, un grupo de personas ubicado en las tribunas comenzó a gritar consignas e interrumpir reiteradamente las intervenciones de los senadores, al punto que el senador Enrique Lee debió detener su discurso una y otra vez. La situación escaló hasta que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, activó los timbres del recinto, ordenó desalojar las tribunas y postergó para el próximo martes, la discusión del proyecto.

Lo relevante no es solo el bochornoso episodio de una sesión suspendida a gritos. Según reportó La Tercera, quienes protagonizaron las manifestaciones fueron invitadas a la tribuna por el senador Daniel Núñez (PC). No se trató, entonces, de ciudadanos que llegaron por su cuenta a observar el trabajo legislativo, sino de un contingente invitado por un senador.

Ahí está el punto que merece más atención de la que ha recibido. El Reglamento del Senado sanciona a quien grita desde la tribuna: su artículo 23 faculta al presidente de la Corporación para despejar las tribunas cuando el público desobedezca la advertencia de no hacer ruidos, e incluso para “poner a disposición de la justicia al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del recinto”. Lo que no contempla es una sanción para quien coordinó esa entrada y presencia de un contingente en la tribuna durante la discusión. El Reglamento, en los hechos, castiga a quien grita, pero no responsabiliza al que propició esa maniobra.

Nada de esto pone en duda el derecho a manifestarse ni el legítimo interés de las trabajadoras de jardines infantiles en un proyecto que las afecta directamente. El problema no es que protesten: es que lo hagan dentro del recinto donde se legisla. El costo, además, no es solo simbólico: la sesión se suspendió, las votaciones quedaron postergadas y con ellas el avance de un proyecto que busca aliviar la carga de miles de familias trabajadoras.

Cerrar las tribunas a todo el público, como anunció la presidenta Núñez para la próxima sesión, si bien es una solución reglamentaria, deja intacto el problema de fondo. La invitación y manifestación de barras bravas en instancias legislativas son una herramienta efectiva para suspender debates sin consecuencias directas para el parlamentario que los invitó y que, por ende, debiera responder por sus invitados.

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