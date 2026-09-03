Ante desempleo: activan pagos adicionales del seguro de cesantía para beneficiarios de Fondo Solidario

La última oportunidad en que se activaron pagos adicionales por alta cesantía fue en julio de 2021.

La Superintendencia de Pensiones reaccionó ante el incremento del desempleo, que alcanzó su cifra más alta en cinco años – 9,5% – e instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) la activación inmediata del pago de dos giros adicionales para los trabajadores que están recibiendo un último pago con financiamiento desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

La medida aplica tanto para las personas que tenían contratos a plazo fijo como indefinido, quienes tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación por cesantía. Los beneficiarios no necesitan realizar una solicitud para percibir los giros adicionales por alto desempleo.

La última oportunidad en que se activaron pagos adicionales por alta cesantía fue en julio de 2021.

Cobertura y beneficios

De acuerdo con la legislación, tienen derecho a recibir un giro sexto y séptimo las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario que hayan recibido su quinto giro durante agosto de 2026.

Así, durante septiembre y octubre de 2026 esas personas podrán recibir los dos pagos adicionales en la medida que continúen cesantes y realicen la búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo.