Milei ordena construcción de base naval en Tierra del Fuego y anuncia ofensiva por Islas Malvinas

El mandatario destacó el eventual apoyo de Donald Trump a las pretensiones argentinas sobre el territorio insular.

El presidente Javier Milei realizó una cadena nacional para anunciar una serie de medidas en el marco del reclamo argentino por Islas Malvinas, destacando la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el apoyo de Estados Unidos a su causa.

El mandatario trasandino destacó que “recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas”.

“Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible”, puntualizó.

Milei también aprovechó de disparar contra Reino Unido, aseverando que “si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, en cambio, ellos se enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

Es por esto que el gobernante argentino anunció sanciones económicas para las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, operado por las israelí Navitas Petroleum y la británica, Rockhopper Exploration, que tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en Islas Malvinas.

“Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”, detalló Milei.

En esta línea, el presidente de Argentina indicó que “procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”.

Junto con ello, Milei anunció que reforzará la presencia militar en Tierra del Fuego, con la construcción de una base naval en la zona, que “nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.