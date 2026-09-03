Kast se distancia de Milei en Foro Madrid: “Los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda”

“Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda. Nuestro adversario son las urgencias sociales. La urgencia del día a día de las personas. La seguridad, el trabajo, la familia, la vivienda. El sueño de la casa propia”, declaró el mandatario.

El presidente José Antonio Kast cerró la jornada inaugural del Foro Madrid, encuentro internacional de la derecha conservadora, donde dejó ver diferencias respecto al tono más confrontacional mostrado por su par argentino, Javier Milei.

El mandatario dejó ver que hay que desligarse del triunfalismo que marcaron las primeras semanas tras su triunfo en las urnas: “El problema es que en la confianza también está el peligro. Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo. Vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, la prosperidad económica y la seguridad. Ese es el verdadero desafío de gobernar bien”.

En esta línea, Kast puntualizó que “los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda; nos eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción y el desempleo. A esos adversarios no los vamos a derrotar con un discurso en un foro, con un trending topic ni con una buena cuña en la prensa, sino trabajando todos los días”.

El gobernante hizo alusión a los primeros meses tras llegar a La Moneda y planteó que “es impresionante, porque Chile volvió a ser un país confiable. Chile volvió a decir que va a respetar la ley, la palabra empeñada. Pero en estos tres años, si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver”.

“¿Y qué actitudes podrían colaborarle a la izquierda? Uno, plantearnos que uno llega al poder por el poder. Nosotros no llegamos aquí para tener más poder. El día que nos acomodemos, el día que nos instalemos, digamos: no hay nada más que hacer, ese día es el inicio del fin”, agregando que otro factor que no debe desarrollarse “es politizarlo todo, cuotearlo todo”.

Finalmente, el presidente Kast instó a evitar centrarse en la disputa ideológica con los adversarios: “Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda. Nuestro adversario son las urgencias sociales. La urgencia del día a día de las personas. La seguridad, el trabajo, la familia, la vivienda. El sueño de la casa propia. Ese es un adversario que tenemos por delante”.