“Es un tenista mucho mejor”: los elogios de Zverev hacia Tabilo previo al choque por el US Open

El número 2 del mundo sufrió más de la cuenta para instalarse en tercera ronda y palpitó su duelo contra Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo (28°) ya tiene rival para la tercera ronda del US Open 2026: el alemán Alexander Zverev (2°), quien se impuso en un maratónico partido sobre el francés Quentin Halys (52°).

El primer sembrado del certamen volvió a necesitar cinco sets para avanzar de fase: 6-4, 4-6, 7-6(3), 6(3)-7 y 6-3 fue el marcador de un duelo que se extendió por cuatro horas y 33 minutos.

En las primeras dos rondas, Zverev ha sumado un total de 9 horas y 26 minutos dentro de la pista, donde ha tenido un gran desgaste contra rivales muy inferiores en el ranking ATP.

“He ganado, eso es lo más importante. He vuelto a estar aquí otras cuatro horas y media, otra vez hasta las 02:15 de la madrugada. Pero para eso voy al gimnasio y para eso entreno en pista. Para eso trabajo cada día: para estar preparado y poder salir adelante en momentos tan difíciles”, comenzó diciendo el alemán.

Ahora, con Alejandro Tabilo en el horizonte, Zverev ya palpita el encuentro contra el chileno: “Él ha escalado bastante bien en el ranking este año“, destacó.

A lo que agregó: “Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado”.

Son dos veces las que se han enfrentado, donde el alemán se impuso en la misma cantidad de ocasiones (semis Masters de Roma 2024 y 1ra ronda US Open 2025).