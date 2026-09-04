La zona en la que bandas criminales argentinas compran sitios limítrofes para delinquir en Chile

El Ministerio Público trasandino informó que logró detectar lo que está ocurriendo gracias a la colaboración de las policías chilenas.

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Bandas criminales argentinas están adquiriendo predios en sitios limítrofes con Chile con el propósito de controlar pasos ilegales y delinquir a este lado de la cordillera, según reveló el Ministerio Público trasandino.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía de ese país, “las organizaciones compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno“.

El hecho se constató gracias a “la colaboración en el equipo de los drones chilenos, no hubiéramos podido verificar por dónde se realizaban este tipo de pasaje o rutas alternativas“.

Dónde actúan estas bandas criminales argentinas en Chile

La compra de sitios limítrofes por parte de las bandas criminales argentinas la expuso el Ministerio Público de ese país ante integrantes del Senado de Chile, según informó radio Biobío.

El tema se abordó en el marco de la sesión que realizó la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta en la Región de Magallanes.

Según expuso el fiscal general interino de Río Gallegos, Julio Zárate, la policía trasandina, en conjunto con las chilenas, consiguió comprobar que bandas criminales buscan controlar pasos no habilitados en la Patagonia para trasladar a Chile mercancía ilegal, como paquetes de cigarrillos, pero también incluye la trata de personas.

Al respecto, desde el Ministerio de Seguridad chileno se confirmó que efectivamente se han registrado alertas de este tipo en la frontera con Argentina en esa zona del país.

En esa línea, el seremi de Seguridad, Francisco Muñoz, detalló que las comunas con pasos más vulnerables al control corresponden a Palena y Cochamó.

Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales, Nicolás Yunge, apuntó a lo complejo de la situación, ya que no existen mecanismos administrativos para fiscalizar la venta de predios entre privados.