VIDEO – El mantra que usó para sobrevivir nueve días uno de los dos obreros rescatados en Nepal

Los últimos datos oficiales indican que la avalancha de agua, barro y escombros dejó al menos 1.280 muertos y sobre 5.600 desaparecidos.

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Dos obreros que permanecieron nueve días atrapados en un túnel tras el devastador deslave ocurrido en la frontera entre Nepal y China fueron rescatados con vida por efectivos de los servicios de emergencia nepalíes.

El hallazgo de los sobrevivientes fue calificado como un “milagro” por las autoridades, las que recalcaron que hasta ese momento los socorristas solo habían encontrado algunos cadáveres en los túneles llenos de agua y lodo de la región.

Con el propósito de llegar a los lugares inundados, los equipos se abrieron camino utilizando explosivos y máquinas excavadoras.

De acuerdo con los últimos datos oficiales reportados por las autoridades, la avalancha de agua, barro y escombros ocurrida el pasado 26 de agosto dejó al menos 1.280 muertos y más de 5.600 desaparecidos.

El mantra que usó uno de los obreros rescatados en Nepal

Según relató uno de los obreros rescatados desde el túnel en Nepal, mientras estuvo encerrado en el lugar recurrió a una técnica milenaria para sobrevivir durante todos estos días.

Sanjay Sah, de 30 años, se desempeñaba como capataz mecánico en la central hidroeléctrica Trishuli 3A y, al momento del deslave, ordenó al resto de su equipo, pero él no alcanzó a escapar antes de que se derrumbara la entrada del túnel.

Sin luz y sin ninguna claridad respecto del paso de los días, contó que recurrió a la oración para hacer más llevadera la situación en que se encontraba.

“¿Qué día es hoy? Yo estaba cantando el maha mantra adentro“, dijo tras ser rescatado. En particular, se trata de una de las plegarias para invocar a las deidades Vishnu y Krishna, y que se repite como práctica devocional y de meditación.