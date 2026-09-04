“Tenemos el compromiso”: Pérez Mackenna sobre cambio del decreto 457 por parte de Milei

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que desde la Casa Rosada “no nos habían dicho que esto fuera a firmarse antes o durante la visita”.

ARMADA DE CHILE.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que el presidente José Antonio Kast le transmitió a su par argentino, Javier Milei, la importancia de cambiar el decreto argentino 457, en el que se apunta al Estrecho de Magallanes como un territorio “compartido”.

En esa línea, el canciller sostuvo que, tras el encuentro entre ambos mandatarios, “estamos esperando” que Milei “cambie” el referido documento.

El secretario de Estado abordó el tema durante la entrevista que le concedió a T13 Radio, donde recalcó que el decreto aludido no se refiere “única y exclusivamente al tema del estrecho es un decreto mucho más amplio que tiene que ver con temas de defensa argentina“.

El compromiso de Milei de cambiar el decreto 457

Pérez Mackenna dijo que cuando Milei se refirió al tema del decreto 457, indicó que “van a hacerlo. O sea, no hay ningún problema en hacerlo”.

“Por lo demás, están reconocidos, y ya está también en la declaración lo que dice el tratado de 1881 y 1984, donde está claramente dicho que en la totalidad del Estrecho Magallanes la soberanía es chilena“, añadió.

El canciller admitió que desde la Casa Rosada “no nos habían dicho que esto fuera a firmarse antes o durante la visita“.

“Lo que sabemos es que tenemos el compromiso de Argentina de firmar cuando se modifique esto, que se corrija este problema (…) Confiamos en que se va a cumplir“, complementó.