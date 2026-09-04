Romería al Cementerio General: los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

En el marco de la conmemoración por los 53 años del golpe de Estado, las autoridades informaron una serie de cambios en el tránsito a partir de las 08:30 horas.

Las directivas del Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y representantes de organizaciones de Derechos Humanos, convocaron a participar este domingo en la romería en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado.

La movilización iniciará en el Metro Los Héroes a las 10:00 horas y avanzará en dirección al Cementerio General, situado en la comuna de Recoleta, lugar en el que se llevará a cabo un acto de homenaje y una actividad cultural.

Bajo este contexto, el secretario de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio, Leonardo Jofré, hizo un llamado a participar activamente en la jornada. “En tiempos donde se vuelve a cuestionar la democracia y se pone en duda la verdad histórica de las atrocidades y el terrorismo de Estado efectuado en nuestro país, hacemos este llamado con la firme convicción de que tenemos que decir con una voz fuerte y única que la democracia no es una cuestión sentada”, aseveró.

Los cortes y desvíos de tránsito que se realizarán en Santiago por la romería este domingo

A partir de las 08:30 horas de este domingo 6 de septiembre, se realizarán diversos cortes y desvíos de tránsito en el eje Alameda–Avenida Providencia y Avenida Recoleta, producto de la romería.

En este marco, se cortará el tránsito en el eje Alameda Bernardo O’Higgins–Avenida Providencia, en ambos sentidos, entre Almirante Latorre y Avenida Salvador. En este tramo, los buses Red se desviarán al oriente por Avenida España al sur, mientras que hacia el poniente lo harán por Avenida Manuel Montt.

El tránsito también se suspenderá en la calle San Antonio, entre Ismael Valdés Vergara y Alameda. Tras ello, se realizarán cortes en ambas calzadas de Avenida Recoleta, entre Avenida Santa María y Avenida Valdivieso.

Producto de lo anterior, el tránsito de Avenida Recoleta hacia el sur se desviará al poniente por Avenida Dorsal y Avenida México. De acuerdo a información de Carabineros, se estima que el tránsito se habilite completamente a eso de las 15:30 horas.